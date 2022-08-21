دعوات للتحقيق في الحادث.. شاهد لحظة دموية مروعة بين حوتين في منتزه أمريكي

وحسب موقع "إنسايدر"، قال أحد الأشخاص الذين سجلوا الفيديو في تصريحات للمنظمة: "كل المتواجدين رأوا على الفور الدماء تطفو على الماء، بالمنتزه الواقع في سان دييغو بولاية كاليفورنيا".