دعوات للتحقيق في الحادث.. شاهد لحظة دموية مروعة بين حوتين في منتزه أمريكي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا تم التقاطه داخل منتزه مائي في أمريكا، يرصد حوتًا قاتلًا يهاجم آخر بعنف.
ووقعت الحادثة في 5 أغسطس، بمنتزه "سي وورلد"؛ مما دفع منظمة "بيتا" للدفاع عن حقوق الحيوانات، إلى تقديم شكوى إلى وزارة الزراعة الأمريكية.
وحسب موقع "إنسايدر"، قال أحد الأشخاص الذين سجلوا الفيديو في تصريحات للمنظمة: "كل المتواجدين رأوا على الفور الدماء تطفو على الماء، بالمنتزه الواقع في سان دييغو بولاية كاليفورنيا".
ودعت "بيتا" في شكواها، وزارة الزراعة الأمريكية إلى إجراء تحقيق بشأن حادث "سي وورلد"؛ مشيرة إلى مخاوف بشأن رعاية الحيوانات هناك.
كما طالبت بالتأكد من أن جميع الحيوانات في المنتزه يتم التعامل معها وفقًا لقانون رعاية الحيوان، ويتم تزويدها بالرعاية البيطرية الكافية والمساحة، والمأوى، والغذاء، والماء.
وأشارت "بيتا" في بيان لها إلى أن شكواها لوزارة الزراعة بمثابة تحذير للعائلات بالابتعاد عن أي حديقة "تسجن حيتان الأوركا أو الحيوانات الأخرى".