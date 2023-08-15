بعد ارتفاع معدلات الجرائم.. ربع مليون نسمة يفكرون بمغادرة هذه المدينة بأمريكا

وحسب شبكة "فوكس" فقد ارتفع معدل الجريمة في المدينة بنسبة 24٪ العام الماضي، وارتفعت سرقات السيارات بنسبة 30٪. وجاء هذا الارتفاع في الوقت الذي انخفض فيه عدد موظفي الشرطة إلى أدنى مستوى له منذ 30 عامًا في عام 2022، حيث ترك رجال الشرطة القسم للتقاعد أو للقيام بوظائف أخرى.