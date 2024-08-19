اكتشاف بقايا مسجد شيَّده هارون الرشيد في تركيا

وأكد الدكتور أرهان أن الحفريات الأثرية المكتشفة في مركز المدينة القديمة في مساحة تبلغ قرابة 80 - 120 متراً تعود إلى مسجد، حيث تم تحديد تصميم المسجد بناءً على المعطيات المتاحة التي حصلوا عليها من خلال أعمال المسح التي أجروها على سطح الأرض.