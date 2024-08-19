اكتشاف بقايا مسجد شيَّده هارون الرشيد في تركيا

اكتشاف بقايا مسجد شيَّده هارون الرشيد في تركيا
أسفرت عمليات البحث الأثري في تركيا، عن عثور العلماء على بقايا مسجد يُعتقد أنه بُني في العصر العباسي في مدينة أنوارزا الأثرية، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي المؤقتة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وتقع بمنطقة قوزان بولاية أضنة.
وأوضح رئيس فريق الآثاريين وأعمال الحفريات الأثرية التركي الدكتور فاتح أرهان، أن الحفريات بدأت في مدينة أنوارزا منذ عام 2013، كونها من أكبر المدن الأثرية في تركيا، حيث إن الحفريات الأثرية لا تزال مستمرة بمشاركة 200 باحث وآثاري.
وأكد الدكتور أرهان أن الحفريات الأثرية المكتشفة في مركز المدينة القديمة في مساحة تبلغ قرابة 80 - 120 متراً تعود إلى مسجد، حيث تم تحديد تصميم المسجد بناءً على المعطيات المتاحة التي حصلوا عليها من خلال أعمال المسح التي أجروها على سطح الأرض.
وأضاف أن المصادر الإسلامية والبيزنطية تشير إلى وجود مسجد كبير بناه الخليفة هارون الرشيد ما بين عامي 796 - 797 ميلادية، وأن المدينة كانت محاطة بأسوار في الفترة نفسها.
وأشار إلى أنه يعتقد أن البقايا الأثرية والمعمارية الموجودة ترجع للمسجد العباسي الكبير الذي كان موجوداً في المنطقة، ومن خلال الحفريات تتضح آثار تعود لعام 962 عندما قام نقفور فوكاس وشقيقه لوكاس فوكاس بإحراق المدينة باسم الإمبراطورية البيزنطية.