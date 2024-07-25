بالصور: اللهب في كل مكان.. ولاية أمريكية تكتوي بالنيران وسط عملية إجلاء للسكان

اضطرت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى إخلاء نحو 1500 منزل، وإجلاء سكانهم في مقاطعة ريفرسايد على إثر اندلاع حرائق هائلة بفعل الطقس شديد الحرارة الذي يضرب عددًا من الولايات الأمريكية.
وأدى الطقس الحار إلى جفاف الأراضي، ما جعلها أرضًا خصبة لانتشار الحرائق، وتمددها في مقاطعات الولاية وغاباتها، وإتيانها على مساحات كبيرة من الأراضي الخضراء.
واندلع حريق الغابات، الذي أطلق عليه "بارك فاير" في الولاية الأمريكية على مساحة تناهز 72 ألف فدان، وقد تضخم حجمه 7 مرات في نحو 4 ساعات فقط ، ليصبح أكبر حريق غابات في الولاية هذا العام، الأمر الذي دفع السلطات إلى عمليات إخلاء إلزامية في بعض مقاطعات كاليفورنيا.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فقد ألقت الشرطة المحلية القبض على رجل يشتبه في أنه من أشعل الحريق متعمدًا، بعد أن شوهد وهو يدفع سيارة مشتعلة إلى المنطقة، ثم فر هاربًا محاولاً الاختلاط بالمارة.
ويكافح رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق الهائل، فيما تقف الرياح أمام مساعيهم لإخماده؛ بسبب سرعتها العالية، ومساهمتها في تأجيجها واتساع رقعته.
ودفعت إدارة الإطفاء في الولاية بأكثر من ألف فرد لمكافحة الحريق، ونحو 150 سيارة؛ لمحاولة السيطرة على الحريق، واحتواء ضرره البالغ.
وتعم عدد من الحرائق الهائلة الولايات الأمريكية، حيث اندلع نحو 84 حريقًا كبيرًا في معظم الولايات الأمريكية، وسط موجة حارة قياسية تضرب البلاد.