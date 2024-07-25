بالصور: اللهب في كل مكان.. ولاية أمريكية تكتوي بالنيران وسط عملية إجلاء للسكان

واندلع حريق الغابات، الذي أطلق عليه "بارك فاير" في الولاية الأمريكية على مساحة تناهز 72 ألف فدان، وقد تضخم حجمه 7 مرات في نحو 4 ساعات فقط ، ليصبح أكبر حريق غابات في الولاية هذا العام، الأمر الذي دفع السلطات إلى عمليات إخلاء إلزامية في بعض مقاطعات كاليفورنيا.