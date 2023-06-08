لأغرب سبب.. تفاصيل صادمة في مقتل فتاة على يد شقيقها بالأردن

وبحسب القرار، تَوَجّه المتهم إلى إحدى غرف المنزل، وأحضر المنجل الذي تستخدمه عائلته في الحصاد، في الوقت الذي حاولت شقيقته الثانية (الشاهدة بالقضية) منعه من ضرب شقيقتها المغدورة؛ إلا أنها لم تتمكن من ذلك.