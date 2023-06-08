لأغرب سبب.. تفاصيل صادمة في مقتل فتاة على يد شقيقها بالأردن

قُتِلت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، على يد شقيقها؛ إذ هاجمها بمنجل استلّه من إحدى غرف المنزل، في العاصمة الأردنية عمان، عقب مشادة كلامية وقعت بينهما؛ لإحضارها طعام الإفطار دون خبز.
وحسب موقع "رؤيا" الإخباري، جرّمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية القتل القصد، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.
وكشف قرار محكمة التمييز، أن سوء تفاهم حصل بين المغدورة وشقيقها المتهم؛ كونها أحضرت له طعام الإفطار دون خبز، وعلى إثر ذلك صفع المتهم المغدورة على وجهها وشد شعرها.
وبحسب القرار، تَوَجّه المتهم إلى إحدى غرف المنزل، وأحضر المنجل الذي تستخدمه عائلته في الحصاد، في الوقت الذي حاولت شقيقته الثانية (الشاهدة بالقضية) منعه من ضرب شقيقتها المغدورة؛ إلا أنها لم تتمكن من ذلك.
وبعد ذلك، هاجم المتهم شقيقته المغدورة التي أمسكت "بغطاء" من أجل حماية نفسها؛ إلا أنه انهال عليها ضربًا بالمنجل؛ مما أدى إلى إصابات متفرقة بجسدها حتى سقطت على الأرض.
ووفق القرار؛ فإن شقيقة المغدورة (الشاهدة) تمكنت من أخذ المنجل من يد شقيقها المتهم، وطلبت الدفاع المدني الذي نقل المغدورة إلى المستشفى في حالة غيبوبة.
وبيّن أن المغدورة تَوَقف قلبها، وأجري إنعاش قلبي لها، وتم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، مع بتر الطرف السفلي للساق، قبل وفاتها لاحقًا.