آلام بالجسم وإرهاق وعصبية.. "الإرهاق الكظري" يغيّر لون الجلد وعلاجه "الصيام"

هل تعاني آلامًا بالجسم وإرهاقًا مستمرًا وعصبيةً واضطرابات النوم ومشكلات الهضم دون سبب مَرضي؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، فقد تكون تلك الأعراض مؤشّرًا على إصابتك بحالة "الإرهاق الكظري".
وينقل "سكاي نيوز عربية" عن أطباء متخصصين، أعراض وأسباب الإصابة بـ"الإرهاق الكظري"، ونصائح حول كيفية الوقاية منه، خاصة في شهر رمضان.
يُعرف مستشار المركز المصري للحق في الدواء، محمد عز العرب، "الإرهاق الكظري" بأنه حالة تتجسّد في هذه الأعراض:
تحوّل الإنسان من شخص نشط إلى آخر خامل ومكتئب.
انخفاض ضغط الدم، وانخفاض مستوى السكر بالدم.
اللهفة الشديدة على "الأملاح والسكريات".
التساقُط الكثيف للشعر.
الدوخة المستمرة.
الشعور بآلام في العضلات واضطرابات في الجهاز الهضمي؛ كالقيء وسوء الهضم.
سهولة الإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية.
تغيّر لون الجلد إلى الداكن.
تقلّب المزاج المفاجئ، والانفعال الشديد والتوتر لأتفه سبب.
انقطاع الطمس عند النساء.
حسب ما يُشير المتخصصون، ترجع هذه الأعراض إلى خلل في عمل "الغدة الكظرية" المسؤولة عن فرز عدة هرمونات ضرورية للحياة، وذلك حين لا تقوى على مجاراة حجم القلق والتوتر الذي يُصاب به الإنسان.
ويلفت "عز العرب" إلى أن "الغدة الكظرية" موجودة فوق الكليتين، ومسؤولة عن إفراز العديد من الهرمونات المهمة لجسم الإنسان؛ وعلى رأسها الأدرينالين والدوبامين والكورتيزول والأندروجين".
ويصف مستشار علاج الأمراض المعدية ضرار بلعاوي، الغدة الكظرية بـ"مصنع الهرمونات الأساسية في الجسم والتي تساعد على منح الإنسان الطاقة، وتتحكّم في المزاج العام والصحة العامة".
و"الإرهاق الكظري" يحدث نتيجة عدم قدرة "الغدتين الكظريتين" لدى الإنسان على مواكبة الكم الهائل من الضغط والتوتر المزمن، فتصاب بخلل يؤثّر على قدرتها على "إنتاج الهرمونات".
إذا كنت تعاني أعراض "الإرهاق الكظري"، فاذهب إلى الطبيب فورًا، حتى يمكنك أخد العلاج الدوائي المناسب لحالتك، حسب "عز العرب".
ويقدّم "عز العرب" كذلك نصائح عامة لتجنّب الإصابة بـ"الإرهاق الكظري" ولعلاجه كذلك، وهي:
ممارسة الرياضة بشكل مستمر.
تقليل تناول الكافيين وشرب القهوة.
التغذية السليمة وأكل وجبات متوازنة، بها الموز والجزر والجوافة.
البعد عن المواد الحافظة والسكريات، والوجبات السريعة.
العلاج بالصيام من الأمور المحببة في هذه الحالة أيضًا.
التنفّس السليم
بجانب ما سبق، ينصح "بلعاوي" بالنوم السليم والمبكر قبل الساعة 11 مساء، والابتعاد عن الضوضاء ومسببات الأرق مع الاهتمام بالرياضة كالجري والمشي والسباحة واليوغا والرقص.
ويشدّد على ضرورة "الابتعاد عن المسهرات ومسببات الأرق، والنوم بعيدًا عن الضوضاء".
أمر آخر يلفت النظر له مستشار علاج الأمراض المعدية، المصابين بـ"الإرهاق الكظري"، هو "الاسترخاء والتنفّس البطني الذي يساعد على إنتاج الهرمونات، كما أن التنفس السليم مهم جدًا لتخفيض مستوى القلق والتوتر، ولتقوية الذاكرة، وهو مفتاح التحكّم بطاقة الجسم".