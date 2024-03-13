آلام بالجسم وإرهاق وعصبية.. "الإرهاق الكظري" يغيّر لون الجلد وعلاجه "الصيام"

حسب ما يُشير المتخصصون، ترجع هذه الأعراض إلى خلل في عمل "الغدة الكظرية" المسؤولة عن فرز عدة هرمونات ضرورية للحياة، وذلك حين لا تقوى على مجاراة حجم القلق والتوتر الذي يُصاب به الإنسان.