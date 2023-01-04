حادث "جرف الشيطان".. فيديو أغرب مكان تسقط فيه سيارة ومصير ركابها "معجزة"

وأوضح أن الركاب الأربعة كانوا في وعيهم عندما وصل إليهم منقذو إدارة الإطفاء، الذين استخدموا الحبال لرفعهم، ثم أقلتهم طائرة مروحية إلى بر الأمان حيث نُقلوا إلى المستشفى.