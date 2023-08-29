لقطات مرعبة.. سمكة تطعن ظهر امرأة أثناء الغوص

وحسب "فوكس نيوز": كان زوج "أوبراين" أول من رأى الراي اللساع يتدلّى من ظهرها، فاتصل على الإسعاف، وعلى الفور حضر المسعفون وقاموا بقطع الراي اللاسع عند قاعدة ذيله، بينما كانت لا تزال على الشاطئ، وبعدها تم نقلها إلى المستشفى؛ حيث تمّت إزالة الذيل وسحب الشوكة من ظهرها.