لقطات مرعبة.. سمكة تطعن ظهر امرأة أثناء الغوص

كشفت صور مرعبة عن تعرض امرأة أمريكية لطعنة في الظهر من شوكة ذيل سمكة الراي اللساع، وذلك أثناء قيامها بالغوص في مياه ضحلة بولاية فلوريدا.
وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وقع الحادث الأسبوع الماضي، حين كانت الأمريكية "كريستي أوبراين" تغوص في المياه الضحلة بشاطئ باهيا بمنطقة روسكن جنوبي ولاية فلوريدا، وبينما كانت تتكئ على ظهرها في مياه ضحلة تصل إلى الركبة، تعرّضت للطعن بعمق أكثر من أربع بوصات في ظهرها من ذيل سمكة الراي اللساع، وكانت الطعنة على بعد سنتيمترات من رئتها.
وقالت "أوبراين": "ما أن وضعت جسدي في الماء حتى شعرت بلدغة قوية في ظهري، كان الألم قويًّا لكنني حاولت أن أبقى هادئة قدر الإمكان"، وتضيف "كريستي": "في تلك اللحظة مرّ بخاطري ستيف إيروين، عندما ثقبت سمكة الراي صدره، كنت متأكدة أنني سأموت مثله".
وتوفّي ستيف إيروين، المعروف باسم "صائد التماسيح"، في عام 2006 بعد أن اخترقت شوكة الراي اللساع قلبه أثناء تصويره في الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا؛ مما تسبّب في نزيفه حتى الموت.
وحسب "فوكس نيوز": كان زوج "أوبراين" أول من رأى الراي اللساع يتدلّى من ظهرها، فاتصل على الإسعاف، وعلى الفور حضر المسعفون وقاموا بقطع الراي اللاسع عند قاعدة ذيله، بينما كانت لا تزال على الشاطئ، وبعدها تم نقلها إلى المستشفى؛ حيث تمّت إزالة الذيل وسحب الشوكة من ظهرها.
ولا تزال "أوبراين" في المستشفى تتلقّى العلاج من التسمّم بسبب سمّ الراي اللساع، والتأكد من عدم إصابتها بأي عدوى بكتيرية من الماء.
وتعدّ هجمات الراي اللساع نادرة، ولا تحدث عمومًا إلا في حالة دفاع السمكة عن نفسها، حين تدهسها قدم شخص وهي مدفونة في رمال قاع البحر؛ ولهذا توصي لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية هواةَ الغوص بتحريك أقدامهم عند دخول الماء حتى تشعر بهم الأسماك التي تعيش في القاع، فتتحرك مبتعدة.
وعن ظهرها قالت "أوبراين": "لا يزال الأمر مؤلمًا بشكل لا يصدق، إنها مثل دفقات من الألم، ويقولون: إن ذلك فقط بسبب السم الموجود بالفعل في شوكة الراي اللساع نفسها".
وأضافت: أن الحادث لن يجعلها تخاف من الماء، لكنها لن تغوص في خليج فلوريدا.