لصحتك العقلية.. "حقيقة قديمة ومدهشة" بشأن تأثير العمل على الإنسان

وتابع: "أرى عديداً من المرضى يعانون مشكلات في صحتهم العقلية، وأشعر باليأس لأنهم أمضوا سنوات -وأحيانا طوال حياتهم- عاطلين عن العمل.. بالنسبة لعديدٍ منهم، ستكون الوظيفة أكثر فائدة بكثيرٍ من أي حبوبٍ يمكن أن أصفها لهم".