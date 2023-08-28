بشروط.. الكويت تحذر مواطنيها عند السفر إلى مصر

- ليس هناك أي قيود على إدخال الراكب أية نقود أجنبية عند وصوله للبلاد بشرط الإفصاح عما يتجاوز مبلغ (10000) عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، كما يجوز حمل مبلغ من النقد المحلي بحدود (5) خمسة آلاف جنيه مصري.