من "نحن لا نمزح" إلى "سندفنك الأسبوع المقبل".. رسائل الرعب تثير ذعر الإسرائيليين!

ووفق ما نقله موقع "RT"، قالت إحدى السيدات 67 عاماً، ممَّن تلقين الرسائل، "لقد صُدمت، ونظرت مراراً وتكراراً ولم أستطع أن أصدق أو أفهم ما كنت أقرأه. ليس لديّ أيُّ كارهين، ولم أواجه شيئاً كهذا من قبل. أشعر بالصدمة. أخشى أن تكون هذه تهديدات مرسلة كجزءٍ من التهديد الوطني الذي نواجهه الآن، إنه قلق حقيقي".