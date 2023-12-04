صور مروعة لسيارة الفنان المصري أشرف عبدالغفور بعد حادث مصرعه

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورًا لسيارة الفنان أشرف عبدالغفور، الذي لَقِيَ مصرعه في حادث مروع عن عمر يناهز 81 عامًا.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن سيارة اصطدمت بسيارة الفنان أشرف عبدالغفور من الخلف؛ مما أدى لاصطدام سيارة الفنان بالرصيف، وتعرضه هو وزوجته لعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وبعد نقل الفنان وزوجته إلى المستشفى، أصيب بتوقف في عضلة القلب خلال محاولة إسعافه، وأعلن الأطباء وفاته.
وتَبين -وفق "روسيا اليوم"- إصابة زوجة الفنان أشرف عبدالغفور بعدة إصابات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد.
وأشارت التحريات إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه، بعد ما تبين عدم إصابته، وستتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.