"مطار بغداد الدولي" يعلن توقف حركة الملاحة الجوية

وقالت إدارة المطار في بيان لها على موقع "فيسبوك": "تودّ إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م".