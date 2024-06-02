بعد التوجيهات الأمنية الأخيرة.. جدل في المغرب حول عدم إبراز عقود الزواج بالفنادق

وفي الفصل (493) من القانون الجنائي وفق صحيفة "هيسبريس" تم التأكيد أن "الجرائم المعاقب عليها في الفصلين (490) و(491) لا تثبت إلا بناءً على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناءً على اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي".