كارثة إنسانية جديدة.. 8 قتلى في إعصار نيوزيلندا

قضت طفلة في الثانية من عمرها في نيوزيلندا بعد مرور الإعصار غابرييل؛ ما يرفع حصيلة القتلى من جرّاء هذه الكارثة الطبيعية إلى ثمانية، فيما أُجلي عشرة آلاف شخص من منازلهم، على ما أعلنت السلطات الجمعة.