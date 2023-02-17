كارثة إنسانية جديدة.. 8 قتلى في إعصار نيوزيلندا

قضت طفلة في الثانية من عمرها في نيوزيلندا بعد مرور الإعصار غابرييل؛ ما يرفع حصيلة القتلى من جرّاء هذه الكارثة الطبيعية إلى ثمانية، فيما أُجلي عشرة آلاف شخص من منازلهم، على ما أعلنت السلطات الجمعة.
وأكّدت الشرطة أن هذه الوفاة الثامنة تسبّبت فيها العاصفة، مشيرة إلى أن الضحية يبدو أنها "حُوصرت في مياه الفيضانات".
في رسالة على فيسبوك، روت عائلة الطفلة المشهد المرعب في منزلهم في منطقة خليج هوكس باي، التي كانت من أكثر المناطق تضرراً.
وكتبت الوالدة إيلا لويز كولينز الخميس "توقفت المياه دون سقف المنزل بعشرة سنتيمترات بعدما ارتفع منسوبها بسرعة هائلة وعنيفة".