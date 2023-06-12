مصر.. مصرع البريطانيين الثلاثة المفقودين في حريق المركب السياحي

وكشف مصدر أن المركب السياحي كان قد خرج صباح الأحد من مارينا مدينة "مرسى علم" متجهًا لمارينا بورتو، وعلى متنه عدد من السياح البريطانيين، وقد تعرض للحريق خلال الرحلة.