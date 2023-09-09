زلزال المغرب.. مقطع فيديو يوثّق لحظات الرعب داخل أحد الأحياء الشعبية

أظهرت مقاطعُ فيديو أولية آثارَ الزلزال القوي الذي ضرب المغرب ليلة أمس.
وسجلت إحدى كاميرات المراقبة لحظات مرعبة بأحد الأحياء في المغرب، لمجموعة من الرجال والنساء يركضون هلعًا عبر إحدى الحارات الضيقة، قبل أن يسقط جزء من جدار مدخلها بفعل الزلزال المدمر.
وأعلنت وزارةُ الداخلية المغربية، قبل قليل، ارتفاعَ حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي وقع أمس الجمعة، إلى 820 وفاة، و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم "تسجيل 349 وفاة بإقليم الحوز، و271 وفاة بإقليم تارودانت، و91 وفاة بإقليم شيشاوة، و31 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية".
وأضاف البلاغ: أن الزلزال أسفر عن انهيار عدد من المباني، وخلّف دمارًا كبيرًا.
وسجّلت هزة أرضية، مساء أمس الجمعة، حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدّد مركزها بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز.