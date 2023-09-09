زلزال المغرب.. مقطع فيديو يوثّق لحظات الرعب داخل أحد الأحياء الشعبية

وأعلنت وزارةُ الداخلية المغربية، قبل قليل، ارتفاعَ حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي وقع أمس الجمعة، إلى 820 وفاة، و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.