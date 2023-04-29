مصر.. التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة قتل أم لابنها وأكله بعد طهي دماغه

وأوضحت النيابة العامة، في بيانها، أن ما تمّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن كيفية ارتكاب الواقعة، أو سببها أو الباعث من ورائها أو اختلال القوى العقلية لمرتكب الواقعة؛ هي معلومات مغلوطة وغير صحيحة؛ حيث إن المفاجأة تكمن في أن السيدة، وفقًا لبيان النيابة العامة المصرية، بكامل قواها العقلية.