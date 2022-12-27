بالفيديو.. شاهد ما حدث لطائرة جزائرية وسط عاصفة بكندا

في حين أكدت "النهار" أن قائد الطائرة نجح في الهبوط في المرة الثانية لكن على مدرج مختلف عن المدرج الأصلي المعد لهبوط الطائرة، فيما أشاد الركاب الذين كانوا على متنها بقائد الطائرة، وبقدرته في الحفاظ على هدوئه.