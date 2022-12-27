بالفيديو.. شاهد ما حدث لطائرة جزائرية وسط عاصفة بكندا
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لقطات مثيرة أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار مونتريال الدولي بكندا، حيث أعاقتها العاصفة في المحاولة الأولى.
وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية
لقطات مثيرة أثناء هبوط طائرة "إيرباص A300 -200" التابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار مونتريال، حيث وثق مقطع فيديو فشل هبوط الطائرة في المحاولة الأولى، إذ اضطرت إلى العودة للتحليق مجددًا بسبب الظروف السيئة.
في حين أكدت "النهار" أن قائد الطائرة نجح في الهبوط في المرة الثانية لكن على مدرج مختلف عن المدرج الأصلي المعد لهبوط الطائرة، فيما أشاد الركاب الذين كانوا على متنها بقائد الطائرة، وبقدرته في الحفاظ على هدوئه.
وأفادت مصادر إعلامية بأنه تم إلغاء رحلة العودة مونتريال- الجزائر بسبب الظروف الجوية غير المواتية، كما تم إلغاء 153 رحلة من أصل 473 في مطار مونتريال من قبل شركات الطيران بسبب سوء الأحوال الجوية.