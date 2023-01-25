بعد شقيقها بأسبوعين.. وفاة طالبة مصرية أثناء الامتحان

وحسب موقع "العربية نت"، قال عبدالمالك الشريف، أحد أقارب الطالبة شروق إنها ذهبت صباحًا إلى الدرس قبل الامتحان مع أصدقائها، وتوجهت عقب ذلك إلى أداء الامتحان، قائلًا: "كانت بصحة جيدة ومفيش فيها أي حاجة".