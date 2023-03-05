بريطانيا تحظر على أفراد القوة الجوية الخاصة استخدام تطبيق "تيك توك"

وأضاف "إنغرام" أن الأمر لا يتصل بالبيانات التي تجمعها التطبيقات بشكل قانوني عندما يوافق المستخدم على أحكامها وشروطها، وهي في الغالب كبيرة؛ لكن هذه البيانات يمكن أن تصل إلى طرف ثالث.