صدمة.. إعلامي مصري: عادل إمام مصاب بهذا المرض ولن يعود للتمثيل

وأردف الباز: "عادل إمام من مواليد 1940، عمره 82 سنة، وهو من الشقيانين "المتعبين"، اشتغل 65 سنة متواصلين، وكان آخر مسلسلاته مسلسل فلانتينو، لابد أن ينزل من المسرح قبل أن يسدل الستار عليه، عادل إمام هو نجمي المفضل، وما يحدث من تراشقات لا تليق بتاريخ عادل إمام".