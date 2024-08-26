وفاة و7 إصابات.. حريق يلتهم 14 شاحنة وقود بمنفذ حدودي بين إيران والعراق

وفي التفاصيل، قال المصدر لوكالة "شفق نيوز" إن وحدات الدفاع المدني سيطرت على الحريق وتمكنت من إخماده، موضحًا أن الحصيلة النهائية وفقًا لإدارة كرميان "احتراق 14 شاحنة ووفاة مواطن وإصابة 7 آخرين، مشيرًا إلى أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى هزار".