وفاة و7 إصابات.. حريق يلتهم 14 شاحنة وقود بمنفذ حدودي بين إيران والعراق

كشف مصدر في الدفاع المدني العراقي في منطقة كرميان، يوم الاثنين، الحصيلة النهائية للحريق الذي اندلع في منفذ برويز خان الحدودي مع إيران.
وفي التفاصيل، قال المصدر لوكالة "شفق نيوز" إن وحدات الدفاع المدني سيطرت على الحريق وتمكنت من إخماده، موضحًا أن الحصيلة النهائية وفقًا لإدارة كرميان "احتراق 14 شاحنة ووفاة مواطن وإصابة 7 آخرين، مشيرًا إلى أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى هزار".
واندلع حريق كبير في ساحة منفذ برويز خان الحدودي مع إيران من جهة كلار عند أطراف السليمانية شمال شرق ديالى، وفقًا لروسيا اليوم.
ولفت المصدر إلى أن "آليات الإطفاء تحاول إخماد النيران"، مبينًا أن "الحريق التهم عددًا كبيرًا من الشاحنات وسيارات الوقود"، دون معرفة أسبابه.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في كرميان إبراهيم محمد في بيان مقتضب، إن الحريق اندلع في 6 صهاريج نفطية، وتسبب بوفاة شخص وإصابة عدد من السائقين و5 فرق إطفاء هرعت لمكان الحريق من أجل السيطرة عليه.