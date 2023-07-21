الحرارة في بعض مدن أوروبا تجاوزت تلك المسجّلة في بعض العواصم الخليجية

وتعد درجات الحرارة المسجلة في بعض مُدن أوروبا مقاربة أو تزيد على تلك المسجلة في بعض العواصم والمدن الخليجية، مثل العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينة دبي التي تسجل 41 درجة مئوية، وكذلك الحال في العاصمة البحرينية المنامة، في الوقت الذي تسجل فيه العاصمة العُمانية مسقط درجات حرارة في أواسط الثلاثينيات مئوية.