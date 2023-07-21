الحرارة في بعض مدن أوروبا تجاوزت تلك المسجّلة في بعض العواصم الخليجية

تواصل دول القارة الأوروبية تسجيل درجات حرارة قياسية تباعاً، فقد سجَّلت مدينة روما الإيطالية، الأربعاء، درجات حرارة غير معتادة، بلغت 42.9 درجة مئوية، كما سجلت كاتالونيا 45.3 درجة مئوية، وهي درجات قياسية بالنسبة لهذه المُدن التي تُعد وجهة للسياح من كُل أنحاء العالم في فصل الصيف.
وتعد درجات الحرارة المسجلة في بعض مُدن أوروبا مقاربة أو تزيد على تلك المسجلة في بعض العواصم والمدن الخليجية، مثل العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينة دبي التي تسجل 41 درجة مئوية، وكذلك الحال في العاصمة البحرينية المنامة، في الوقت الذي تسجل فيه العاصمة العُمانية مسقط درجات حرارة في أواسط الثلاثينيات مئوية.
وتتأثر القارة الأوروبية مُنذ أيام بموجة حارة شديدة التأثير، ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية شديدة الحرارة من الصحراء الإفريقية نحو الشمال باتجاه القارة الأوروبية، مُتسببة في ارتفاعٍ كبيرٍ على درجات الحرارة، وسط توقعات باستمرار تأثير هذه الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة.