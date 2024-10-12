كأنها الوباء.. 4 عادات شائعة يتجنّبها أصحاب الذكاء الخارق

يؤكّد مقال بمجلة "يور تانغو" الأمريكية، أن القوة العقلية هي عملة المستقبل، كاشفاً عن أربع عادات قاتلة لذكاء الإنسان، لذلك يتجنّبها أصحاب الذكاء الخارق وينظرون إليها كالوباء.
وتحت عنوان "الذين يتجنّبون هذه العادات الأربع الشائعة لديهم ذكاءٌ خارقٌ وفقاً لعلم النفس"، يقول الكاتب أكشاد سينغي: القوة العقلية هي عملة المستقبل، وفي ظل الصراع بين الإنسان والذكاء الاصطناعي يفوز الإنسان الذكي بالوظائف التي تحتاج إلى قوة العقلية البشرية، والتي لا يمكن للأجهزة والبرامج أن تقوم بها بسهولة.
يقول الكاتب: من المهم أكثر من أيّ وقتٍ مضى أن تبدأ بالاهتمام بقدراتك المعرفية. ولتحقيق هذه الغاية، عليك التخلص من هذه العادات الأربع في أقرب وقت ممكن.
عندما كنت طالباً في المدرسة، كان معلمي يصرُّ على عادة واحدة بالغة الأهمية، فعند التدرُّب على الأسئلة، يطالبنا بألا نستسلم بسرعة ونبحث عن الحل في نهاية الكتاب، بل نقضي وقتاً أطول في السؤال، نفكر فيه جيداً، نجرّب صيغاً مختلفة ووجهات نظر متعدّدة، وفقط عندما نبذل كل قدرتنا المعرفية تماما دون إجابة، نبحث عن الحل".
هذا هو الفارق بين الطالب العادي والطالب الذي يحصل على أعلى الدرجات! إن التفكير في السؤال أو المشكلة بكل الطرق هو الذي ينمّي المعرفة وليست الإجابة، وهذا منطقي، فالبحث عن حلٍ أمرٌ سهلٌ، لا يوفر للإنسان أيَّ قدرٍ من المعرفة، وبالتالي، لا يوجد نموٌ معرفي في عقل هذا الشخص.
وهذا ينطبق على الحياة الواقعية والوظيفية أيضاً، عندما تواجه مشكلات ليست مُلحة، خذ بعض الوقت للتفكير، لا تسرع إلى رئيسك على الفور، وتسأله عن كيفية حل المشكلة، ولا تبحث عنها على غوغل على الفور.
فكّر بنفسك. الحلول التي تكتشفها ستجعلك أكثر ذكاءً بشكلٍ دائم. وهذه العادة ستجعلك مفكراً أفضل بكثيرٍ من الأشخاص الذين يبحثون فقط عن الحلول بدلاً من اكتشافها بأنفسهم.
وجدت الأبحاث التي أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس، أن أفضل طريقة لتعلم الطلاب هي رسم الخرائط المفاهيمية، أي حفظ كل شيءٍ في رأسك على خريطة دون العودة إلى المصادر إلا عند الحاجة الحقيقية.
تعد النميمة ثاني أسوأ صفة يمكن أن تدهور قدراتك المعرفية، تقول السيدة الأمريكية الأولى إليانور روزفلت؛ زوجة الرئيس الأمريكي الثاني والثلاثين فرانكلين روزفلت؛ "العقول العظيمة تناقش الأفكار، والعقول المتوسطة تركّز على الأحداث، والعقول الصغيرة تهتم بما يفعله الناس".
وحسب هذه المقولة قوية جداً، يقضي معظم الناس وقتهم في الحديث عن الأحداث والأشخاص، هذا يعادل النميمة، ومع ذلك، يجب أن تعلم وتتعلم أن النميمة تموت، فهي تبدأ كبيرة، لكن تموت ببطء في بضعة أيام أو في غضون أسابيع قليلة، فكّر في أيّ خبرٍ أو إشاعة سمعتها قبل شهر، ستكتشف أنها ماتت ولا أحد يهتم بها، وهذا يعني أنه عندما تثرثر، فإنك تهدر قوتك العقلية على أشياءٍ تافهة، يا له من إهدارٍ رهيب.
لكن على الجانب الآخر، توجد الأفكار الخالدة، بالتأكيد، يمكن أن تبدأ صغيرة. لكن ببطء، تجتذب أفكاراً كبيرة أخرى، وتنمو في النهاية لتصبح شيئاً عظيماً لا يمكنك حتى فهمه.
خذ "تويتر؛ إكس Xحالياً" على سبيل المثال. لا بد أنه بدأ كفكرة صغيرة في ذهن مخترعه "إيف ويليام"، الذي فكّر يوماً وقال لنفسه "لماذا لا ننشئ منصة لمشاركة الكتابة القصيرة". ثم، لا بد أنه تعاون مع عددٍ قليلٍ من المؤسّسين الآخرين لترسيخ الفكرة وتعزيزها. وببطءٍ، قاموا بتعيين فريق وتشغيل المنصة. بدأ الناس في الانضمام. واليوم، أصبح موقع "تويتر؛ إكس Xحالياً" مركزاً لمشاركة الملايين من الأفكار يومياً، هذه الفكرة التي كانت يوماً صغيرة أشتراها إيلون ماسك؛ منذ عامين بـ44 مليار دولار.
نفسياً اعتاد بعض الناس على قول "لا"، ورفض كل شيءٍ جديدٍ يأتي في طريقهم، يقولون لا للأشخاص الجدّد، والأفكار الجديدة، والفرص الجديدة، والأماكن الجديدة.
وظهرت هذه الصفة مع الانسان منذ القِدم، حين كان الإنسان البدائي يعيش عصر الصيد وجمع الثمار، فكان يشك في كل حيوانٍ جديدٍ يقابله، خشية أن يقتله، كان الشك والحرص صفتَيْن أصيلتَيْن تعنيان البقاء على قيد الحياة، كان هذا أمراً جيداً للإنسان البدائي؛ لأن هذا الشيء يمكن أن يقتله.
لكن تلك الأيام قد ولّت منذ زمنٍ بعيد. فاليوم، لا تريد مجرد البقاء على قيد الحياة. بل تريد أن تتطوّر وتنمو وتزدهر. هنا يجب على الانسان أن يتخلى عن التشكّك ويبدأ بالانفتاح على أشياء جديدة. لماذا؟ لأن الأشياء المألوفة والمعتادة تحفّز عمليات التفكير المعتادة؛ كالتفكير في نفس المكتب الذي تعمل فيه كل يوم، ونفس أسلوب العمل بالأوراق والأقلام ونفس التوجيهات.
وعلى الجانب الآخر، فالأشياء الجديدة تحفّز عمليات التفكير الأحدث، وتطوّر معرفتك وعقلك، وتذكّر عندما دخل الحاسب الآلي إلى مكتبك لأول مرة، وكيف غيّر أسلوب العمل، وبعدها أصبح اتصالك بالمراجعين عبر الإنترنت، بالتأكيد تغيَّر شكل الوظيفة والأداء جذرياً، وتطوّر تفكيرك مع الحاسوب بشكلٍ كامل.
إن النجاح في المستقبل "المتعطش للقوة العقلية" يتطلب من الانسان أن يكون قادراً على التفكير بطرقٍ جديدة. ولن تتعلم أبداً التفكير بطرق جديدة إذا واصلت رفض الأشياء الجديدة.
يقضي الانسان يومه العادي في عمله، وعند العودة إلى المنزل يقضي الوقت مع عائلته في المنزل، وهذا كله جيد، لكن في الفجوات بين هذه الأشياء، ماذا تفعل؟
كثيرون يملؤون بقية وقتهم في ممارسات تشتّت فكرهم وأبرزها النظر في الهاتف لفترات طويلة أو استخدام الكمبيوتر أو مشاهدة التلفزيون، كلها مشتتات رقمية تنتهي بك إلى موعد النوم.
والأذكياء لا يفعلون هذا، بل يجلسون ويمضون بعض الوقت مفكرين، وهناك سببٌ لذلك، فالتفكير إحدى العادات الرئيسة التي عليك ممارستها إذا كنت تريد الازدهار اليوم وفي المستقبل، ولهذا السبب يؤكّد بيل جيتس؛ أنه لا يفكر لمدة ساعات أو أيام فحسب، بل أسابيع.
- اختر مشكلة للعمل على حلها، على سبيل المثال، لماذا لم أجتز مقابلات العمل حتى الآن؟
- سجّل الأخطاء التي تعتقد أنك وقعت فيها بكل مقابلةٍ من أجل التوظيف.
- لخّص أهم تلك الأخطاء التي تكرّرت.
- ابدأ بوضع الحلول لتلك الأخطاء؛ كالحصول على دوراتٍ تدريبية أو التدرُّب على أساليب الحوار وطرقه، أو دراسة لغة أجنبية.
- ضع هذه الحلول حسب أهميتها.
وفي النهاية كل ما تقوم به سيكون عملية تفكير إيجابية، ستخرج بنتائج مبهرة.