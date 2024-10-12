كأنها الوباء.. 4 عادات شائعة يتجنّبها أصحاب الذكاء الخارق

وحسب هذه المقولة قوية جداً، يقضي معظم الناس وقتهم في الحديث عن الأحداث والأشخاص، هذا يعادل النميمة، ومع ذلك، يجب أن تعلم وتتعلم أن النميمة تموت، فهي تبدأ كبيرة، لكن تموت ببطء في بضعة أيام أو في غضون أسابيع قليلة، فكّر في أيّ خبرٍ أو إشاعة سمعتها قبل شهر، ستكتشف أنها ماتت ولا أحد يهتم بها، وهذا يعني أنه عندما تثرثر، فإنك تهدر قوتك العقلية على أشياءٍ تافهة، يا له من إهدارٍ رهيب.