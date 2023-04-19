قد تصبح خطيرة أو مميتة.. تعرّف على درجة الحرارة في الهند هذا الأسبوع

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، تجاوزت درجة الحرارة القصوى 44 درجة مئوية (111 فهرنهايت) في مدينة براياجراج، في ولاية أوتار براديش، وفي مدينة جارسوجودا في أوديشا أمس الثلاثاء، وظلت حوالي 5 درجات مئوية أعلى من المعتاد في العديد من المناطق، بحسب وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.