ممرضات بريطانيا يضربن عن العمل وسط أزمة اجتماعية تاريخية تشهدها البلاد

تدخل الممرّضات البريطانيّات في إضراب يومَي 15 و20 ديسمبر، وهي حركة غير مسبوقة منذ 106 أعوام تؤشّر إلى خطورة الأزمة الاجتماعيّة في المملكة المتّحدة وسط إضرابات في كثير من القطاعات لم تشهدها البلاد منذ عقود.