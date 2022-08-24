ألمانيا تُطلق أول خط قطارات يعمل بالهيدروجين الكامل في العالم

أطلقت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أول خط سكة حديد يعمل بالهيدروجين بالكامل في العالم.
ويحلّ أسطول من 14 قطارًا قدّمته شركة "ألستوم" الفرنسية لمنطقة ساكسونيا السفلى، شمال البلاد، محل القطارات الحالية العاملة بالديزل على سكك تمتدّ مائة كيلومتر تقريبًا تربط بين مدن كوكسهافن وبريمرهافن وبريمرفورد وبوكستهود.
وقال مدير عام "ألستوم" آنري بوبار-لافارج، الأربعاء: "نحن فخورون جدًا بقدرتنا على استخدام هذه التكنولوجيا في المجال التجاري، في إطار سابقة عالمية".
وجرى تصميم هذه القطارات في مدينة تارب جنوب فرنسا، وتجميع قطعها في سالزغيتر في وسط ألمانيا. وسُمّيت "كوراديا ايلينت" Coradia iLint.
وأصبحت قطارات الهيدروجين وسيلة واعدة لإزالة الكربون من قطاع السكك الحديدية واستبدال الديزل الذي ما يزال يشغّل 20% من النقل في ألمانيا.
وأوضحت شركة النقل في ساكسونيا السفلى، أن الأسطول الجديد الذي كلّف "93 مليون يورو" سيُجنّب إنتاج "4400 طنّ من ثاني أكسيد الكربون كلّ عام".
وتمّ إجراء تجارب رحلات تجارية منذ 2018 في هذه السكك على قطاريْ هيدروجين. لكن بات الأسطول بأكمله حاليًا يستخدم هذه التكنولوجيا.
ووقّعت المجموعة الفرنسية أربعة عقود من أجل توفير عشرات القطارات بالهيدروجين في ألمانيا وفرنسا وايطاليا، في غياب أي مؤشر إلى تراجع الطلب.
ويعتبر مدير المشروع في "ألستوم" ستيفان شرانك أن في ألمانيا وحدها، "قد يتمّ استبدال بين 2500 و3000 قطار ديزل بقطارات هيدروجين".