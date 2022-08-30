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شاهد حُسن الخاتمة لفلسطيني دخل المسجد لأداء صلاة الفجر
في مقطعٍ يكشف عن لحظة من حسن الخاتمة، توفي مُسِنّ فلسطيني أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر أمس الاثنين.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو قال معلقون إنه لمُسِنّ فلسطيني توفي أثناء دخوله أحد المساجد لأداء صلاة الفجر.
وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، تكشف المعلومات المتداولة، أن المسن يدعى رضوان شكشك أبو بلال، وهو من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد عباد الرحمن شرق رفح.
ويُظهر مقطع الفيديو الذي التُقط بكاميرا مراقبة -فيما يبدو- المسن وهو يتكئ على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد، وبعد خلعه نعاله يسقط أرضًا داخل المسجد، ليهرع بعض المصلين لمحاولة إنقاذه؛ لكن روحه فاضت إلى بارئها.