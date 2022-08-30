شاهد حُسن الخاتمة لفلسطيني دخل المسجد لأداء صلاة الفجر

ويُظهر مقطع الفيديو الذي التُقط بكاميرا مراقبة -فيما يبدو- المسن وهو يتكئ على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد، وبعد خلعه نعاله يسقط أرضًا داخل المسجد، ليهرع بعض المصلين لمحاولة إنقاذه؛ لكن روحه فاضت إلى بارئها.