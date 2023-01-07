لسبب غير معلن.."بوتين" يحضر قداس عيد الميلاد بمفرده

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، قداس عيد الميلاد للكنيسة الأرثوذكسية، بمفرده داخل كاتدرائية بالكرملين، بدلاً من الانضمام إلى المصلين الآخرين في احتفال عام.
وأفادت وكالة الإعلام الروسية، بأن هذه أول مرة منذ سنوات يحتفل فيها "بوتين" بعيد الميلاد في موسكو، وليس في المنطقة المحيطة بالعاصمة.
وعرض التلفزيون الحكومي مقطعين مباشرين لـ"بوتين" داخل كاتدرائية البشارة، بينما كان قساوسة أرثوذكس يؤدون صلاة منتصف الليل، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكان "بوتين" المصلي الوحيد داخل الكاتدرائية، وعرض التلفزيون لقطات له قبل انتقال التغطية إلى قداس عام في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
واحتفل "بوتين" بعيد القيامة العام الماضي في الكاتدرائية مع آلاف آخرين.