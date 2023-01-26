فيديو "طائرة مغربيّة على وشك السقوط".. وكالة تكشف حقيقة المشهد المتداول

وشرحت الوكالة أن الفيديو الأول يظهر مشهدًا من داخل طائرة تتعالى فيها أصوات الركاب وهم يرددون عبارات الشهادة. أما الثاني فيظهر مشهدًا لطائرة في الجو، تحمل علامة شركة الطيران المغربية، وهي تكاد تسقط في البحر قبل أن تتمكن من العودة إلى اليابسة وتحط في مدرج مطار.