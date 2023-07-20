انفجار البقرة والجمل والطائر في الفضاء.. ماذا يعني ذلك؟

وأكثر هذه الأفكار الواعدة، هو أنه نجم عملاق كتلته حوالى 20 ضعف كتلة شمسنا، وقد خضع لمستعر أعظم فاشل؛ حيث تَشكل ثقب أسود في قلبه. وإذا كان النجم ضخمًا بدرجة كافية، فقد ينهار في الثقب الأسود، بدلًا من الانفجار مرة أخرى على شكل مستعر أعظم، وينتج عن ذلك نفاثات قوية تنطلق للخارج ويتم اكتشافها على أنها الانفجارات الفضائية المضيئة.