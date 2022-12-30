كورونا.. أوروبا تعد فرض فحوص إلزامية على الوافدين من الصين "غير مبرر"

اعتبر المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية، في بيان، أن فرض فحوص كوفيد-19 إلزامية على المسافرين القادمين من الصين غير ضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن ارتفاع عدد الإصابات في الصين لن يؤثر في الوضع الوبائي في الاتحاد الأوروبي؛ "نظراً إلى المناعة السكانية الأعلى ضمن بلدان التكتل والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ورغم ازدياد عدد الإصابات بكوفيد-19 الصين، أعربت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس عن اعتقادها بأن فرض فحوص كوفيد-19 إلزامية على المسافرين القادمين من الدولة الآسيوية "غير مبرر".
وفرضت الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى فحوص كوفيد-19 إلزامية على المسافرين القادمين من الصين، لكن المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اعتبر في بيان، أن هذا النوع من الإجراءات غير ضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
ويضغط الارتفاع الكبير في عدد الإصابات على المستشفيات في أنحاء الصين، بعدما قررت بكين رفع القواعد الصحية الصارمة التي تمكنت عبرها من السيطرة على الوباء، لكنها سددت ضربة للاقتصاد، وأثارت احتجاجات واسعة.
وذكرت الصين هذا الأسبوع أنها ستلغي الحجر الإلزامي للقادمين من الخارج، ما دفع عديداً من الصينيين للتخطيط للسفر.