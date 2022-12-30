كورونا.. أوروبا تعد فرض فحوص إلزامية على الوافدين من الصين "غير مبرر"

وفرضت الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى فحوص كوفيد-19 إلزامية على المسافرين القادمين من الصين، لكن المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اعتبر في بيان، أن هذا النوع من الإجراءات غير ضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي.