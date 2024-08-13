لبنانيون يتهكمون: "كنا ناطرين الضربة من فوق إجت من تحت"!

أثارت هزة أرضية ضربت سوريا وشعر بها سكان لبنان والأردن وفلسطين، سخرية اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين كانوا يترقبون خوفًا من طائرات حربية إسرائيلية في سماء المناطق اللبنانية، في إطار استهدافها لعناصر "حزب الله".
وحوّل اللبنانيون حالة الخوف اليومي إلى وضع للتهكّم، فانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تسخر من الوضع.
ومن بين المنشورات التي كتبها اللبنانيون، وفق "آر تي": "فالق اليمونة تحرك والإيراني بعد ما تحرك"، "رجعوني على جدار الصوت ما حبيت الهزة"، "كنا ناطرين الضربة من فوق إجت من تحت".
وقالت إحداهن: "نحنا بلبنان الحمد لله بنهارنا بيمرق كل شي.. منبلش نهارنا بصواريخ، بنص النهار جدار صوت، بليل هزات وزلازل، والفجر منام ع أساس في حرب كونية، وعادي تاني يوم منفيق ومنروح ع شغلنا ولا كأنو في شي".
وكتبت أخرى: "بيكفي إنه الكل عم يسأل "هزة أو جدار صوت" لتعرف كمية الصدمات يلي عايشها هالشعب".