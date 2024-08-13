لبنانيون يتهكمون: "كنا ناطرين الضربة من فوق إجت من تحت"!

أثارت هزة أرضية ضربت سوريا وشعر بها سكان لبنان والأردن وفلسطين، سخرية اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين كانوا يترقبون خوفًا من طائرات حربية إسرائيلية في سماء المناطق اللبنانية، في إطار استهدافها لعناصر "حزب الله".