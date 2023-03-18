بنفس موقع "المدمر".. هزّة بقوة 4.8 درجة تضرب كهرمان مرعش

وكانت تركيا وسوريا شهدتا في 6 فبراير الماضي زلزالَيْن عنيفَيْن بلغت قوتهما 7.7 درجات و7.6 درجات، مركزهما ولاية كهرمان مرعش، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة؛ ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص، وخلَّف دمارًا ماديًّا هائلًا.