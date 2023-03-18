بنفس موقع "المدمر".. هزّة بقوة 4.8 درجة تضرب كهرمان مرعش
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بنفس موقع "المدمر".. هزّة بقوة 4.8 درجة تضرب كهرمان مرعش

الكوارث التركية: بمنطقة غوكسون وعلى عمق يقارب 8 كيلومترات
سبق
سبق

مرة أخرى ضربت هزّة بقوة 4.8 درجات، صباح اليوم السبت؛ مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي على موقعه الإلكتروني: أن الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات.

بدوره ذكر بيانٌ صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن هزّة أرضية بقوة 4.6 درجات وقعت في ولاية كهرمان مرعش، عند الساعة 08:14 بالتوقيت المحلي.

وأشار، وفق "رويترز"، إلى أن مركز الزلزال في منطقة غوكسون، وعلى عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض.

وكانت تركيا وسوريا شهدتا في 6 فبراير الماضي زلزالَيْن عنيفَيْن بلغت قوتهما 7.7 درجات و7.6 درجات، مركزهما ولاية كهرمان مرعش، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة؛ ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص، وخلَّف دمارًا ماديًّا هائلًا.

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