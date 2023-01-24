"مليون وفاة في شهرين".. خبراء يُقَدّرون أرقامًا صادمة لضحايا كورونا بالصين

وفي الأسبوع الذي يسبق العام القمري الجديد، أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 12658 حالة وفاة؛ مما أضاف إلى العدد الرسمي للوفيات الوبائية حوالى 60 ألف شخص؛ وهو ما يعتقد معظم المراقبين أنه أقل بكثير من الرقم الحقيقي.