شاهد.. فيديو الفتاة المحجبة يتسبّب في طرد أستاذ صهيوني بجامعة أمريكية

طردت جامعة ولاية أريزونا أكاديمياً شُوهد في مقطع فيديو وهو يواجه امرأة محجبة خلال احتجاجٍ مؤيدٍ لـ"إسرائيل"، بالقرب من الحرم الجامعي من المؤسسة، حسب شبكة "إن بي سي نيوز".
وقالت جامعة ولاية أريزونا هذا الأسبوع، إنه تم طرد جوناثان يودلمان؛ وهو باحث ما بعد الدكتوراه في كلية الفكر المدني والاقتصادي والقيادة، وفقاً لبيان صدر الخميس عن رئيس الجامعة ولاية أريزونا مايكل كرو.
وحسب موقع "الحرة"، قال البيان "لم يعد مسموحاً له بالوجود في الحرم الجامعي، ولن يدرس هنا مرة أخرى".
وحضر "يودلمان"؛ احتجاجاً مؤيداً لإسرائيل في 5 مايو خارج الحرم الجامعي. ويظهر الفيديو وهو يواجه امرأة ترتدي الحجاب ويقول لها: "أنا حرفياً في وجهك - هذا صحيح".
وردّت عليه المرأة: "أنت لا تحترم حدودي الدينية"، فأجاب "يودلمان"؛ "أنت لا تحترمين إحساسي بالإنسانية" ونعتها بألفاظ خادشة للحياء.
وليس من الواضح ما الذي حدث قبل أن يبدأ تسجيل المقطع.
وتم وضع "يودلمان"؛ في إجازة يوم الإثنين، حيث حقّقت جامعة ولاية أريزونا فيما حدث، ولم يسمح له بالدخول إلى الحرم الجامعي أو تدريس الفصول الدراسية أو التفاعل مع الطلاب أو الموظفين، حسبما ذكرت الجامعة في بيان الأربعاء.. قبل أن تعلن الجامعة من خلال بيان الرئيس إلى أنها قطعت العلاقات معه.
وأحالت الجامعة الأمر إلى شرطة مدينة تيمبي؛ لأن الحادث وقع خارج الحرم الجامعي، مشدّدة في بيانها على أنها "تحمي حرية التعبير لكنها لا تتسامح مع السلوك المهدّد أو العنيف".
يأتي الحادث في الوقت الذي تنتشر في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية لوقف الحرب في غزة.
اجتذبت مسيرة 5 مايو في أريزونا نحو 100 شخص وشهدت اعتقال شخصٍ واحد فقط لأنه لا ينتمي إلى الجامعة ومطلوب بتهمة رش ممتلكات الجامعة خلال مسيرة "مؤيدة لفلسطين" في نهاية الأسبوع السابق، بحسب متحدث باسم شرطة الحرم الجامعي.
وتنقل الشبكة أن لدى "يودلمان" انتماءات أكاديمية أخرى حديثة في سيرته الذاتية. ومن بينها أنه أستاذ مساعد في النظرية السياسية في الأساس الفكري في جامعة أوستن في تكساس. وعضوية هيئة التدريس في صندوق "تكفاه"، وهي منظمة غير ربحية في مدينة نيويورك تروّج للأفكار اليهودية وتصف نفسها على موقعها على الإنترنت، بأنها "صهيونية سياسياً، وموجّهة اقتصادياً نحو السوق الحرة، وتقليدية ثقافياً، ومنفتحة لاهوتياً".