شاهد.. فيديو الفتاة المحجبة يتسبّب في طرد أستاذ صهيوني بجامعة أمريكية

وتم وضع "يودلمان"؛ في إجازة يوم الإثنين، حيث حقّقت جامعة ولاية أريزونا فيما حدث، ولم يسمح له بالدخول إلى الحرم الجامعي أو تدريس الفصول الدراسية أو التفاعل مع الطلاب أو الموظفين، حسبما ذكرت الجامعة في بيان الأربعاء.. قبل أن تعلن الجامعة من خلال بيان الرئيس إلى أنها قطعت العلاقات معه.