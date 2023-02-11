"الكوارث التركية": ما حدث يعادل انفجار عدد من القنابل النووية

كشفت إدارة الكوارث التركية عن تسجيل أكثر من ألفي هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال فجر الإثنين الماضي.
وأكّدت الإدارة أن ما حدث يعادل انفجار عددٍ من القنابل النووية، مشيرة إلى أن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرةً وشدّتها تتراوح بين 4 و5 درجات.
وأوضحت، بحسب "سي إن إن"، أنها قامت بشر 1300 فريق في المناطق المنكوبة لتقييم الخسائر والأضرار، مناشدة جميع المواطنين عدم التوجّه إلى المناطق المنكوبة.
ودعت الأكاديميين إلى ضرورة ألا يقيّموا أثر الزلزال من مكاتبهم؛ نظراً لأن الحقائق على الأرض أكبر بكثير.
وشدّدت الإدارة على أن الروايات التي تتحدث عن انفجارٍ بركاني محتمل هي روايات كاذبة.