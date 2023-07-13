"الأخضر المشعر".. شاهد أغرب نتيجة لتناول دواء مع التدخين

وذكر أيضًا أنه كان مدخنًا. ومن غير الواضح كم من الوقت كان يدخن، ولم يشر الأطباء إلى ما إذا كانت الحالة ناتجة على وجه التحديد عن التدخين أو استخدام المضادات الحيوية أو مزيج من الاثنين.