"الأخضر المشعر".. شاهد أغرب نتيجة لتناول دواء مع التدخين

تَعَرّض لسان رجل لأعراض جانبية غريبة؛ حيث تَحَوّل إلى اللون الأخضر نتيجةً لتدخين التبغ وتناول المضادات الحيوية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ذهب الرجل (64 عامًا) إلى عيادة الرعاية بعد أسابيع قليلة من ملاحظة أن لسانه بدأ يتغير لونه.
وذكر أيضًا أنه كان مدخنًا. ومن غير الواضح كم من الوقت كان يدخن، ولم يشر الأطباء إلى ما إذا كانت الحالة ناتجة على وجه التحديد عن التدخين أو استخدام المضادات الحيوية أو مزيج من الاثنين.
ينتج اَللسان المشعر عن تراكم خلايا الجلد الميتة على أجزاء اللسان التي تحتوي على براعم التذوق، والمعروفة باسم الحليمات. ثم تصبح الحليمات أطول من المعتاد؛ مما يجعل اللسان يبدو مشعرًا، كما أنها تحبس مواد أخرى مثل البكتيريا والخميرة.
وعلى الرغم من أن اللون عادة ما يكون أسود، إلا أن اللسان يمكن أن يتحول أيضًا إلى اللون البني أو الأصفر أو الأخضر.
وتنقل وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الصحيفة، أنه ثبت أن التدخين له آثار ضارة على صحة الفم من خلال التسبب في تراكم البكتيريا والترسبات.
أما المضادات الحيوية، على غرار تلك التي كان المريض يتناولها، فيمكن أن تؤدي أيضًا إلى تكوين بكتيريا جديدة في الفم، والتي قد تتراكم وتؤدي إلى شعر اللسان.
وبحسب الأطباء، فإن الحالة غير ضارة نسبيًّا وعادة ما تكون مؤقتة. ونصح الأطباء الرجل بفرك سطح لسانه برفق بفرشاة أسنان أربع مرات في اليوم. كما تم تقديم المشورة له حول كيفية التوقف عن التدخين.