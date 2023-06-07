شاهد.. حرائق كندا تصبغ أجواء نيويورك بـ"البرتقالي" وتغلق المدارس والأماكن العامة

وأدرجت السلطات الأطفال، الذين ما زالت رئتهم في طور النمو، من بين المجموعات "الحساسة"، إلى جانب كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض الرئة، وهذا يعني أن الأطفال في المناطق المتضررة يجب أن يتجنبوا اللعب بالخارج في الوقت الحالي، ويجب على الناس عمومًا تجنب ممارسة التمارين في الهواء الطلق والعمل في الفناء، ويمكن أن يكون العمل من المنزل اختيارًا جيدًا لمن لديهم هذا الخيار.