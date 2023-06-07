شاهد.. حرائق كندا تصبغ أجواء نيويورك بـ"البرتقالي" وتغلق المدارس والأماكن العامة

استيقظ ملايين الأمريكيين الذين يعيشون على الساحل الشرقي يوم الأربعاء على تحذيرات من جودة الهواء حيث ملأ دخان حرائق الغابات الكندية السماء، حسب العربية نت.
وفي التفاصيل، نصحت السلطات الأمريكية الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن، بالبقاء في المنازل، بينما ألغت بعض المدارس الأنشطة الخارجية وأغلقت بعض الأماكن العامة في المناطق الأكثر تضررًا.
وتحترق مساحات واسعة من الغابات في كندا في أونتاريو وكيبيك والمقاطعات الغربية، ودفعت الرياح الدخان إلى طول الساحل الشرقي، وكذلك عبر منطقة البحيرات العظمى.
وتم إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في مدن بوسطن وسيراكوز ونيويورك، وصولاً إلى شارلوت ونورث كارولاينا وميرتل بيتش وساوث كارولينا.
وابتداءً من صباح الأربعاء، انتقلت التحذيرات الخاصة بجودة الهواء في بعض المدن من الفئة البرتقالية، وهي "غير صحية للمجموعات الحساسة" إلى الفئة الحمراء، وهي "غير صحية"، والأرجواني، وهي "غير صحية للغاية"، فيما لا يُتوقع أن تخف نوعية الهواء الرديئة ليوم أو يومين آخرين.
وأدرجت السلطات الأطفال، الذين ما زالت رئتهم في طور النمو، من بين المجموعات "الحساسة"، إلى جانب كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض الرئة، وهذا يعني أن الأطفال في المناطق المتضررة يجب أن يتجنبوا اللعب بالخارج في الوقت الحالي، ويجب على الناس عمومًا تجنب ممارسة التمارين في الهواء الطلق والعمل في الفناء، ويمكن أن يكون العمل من المنزل اختيارًا جيدًا لمن لديهم هذا الخيار.
وأوصت السلطات بارتداء قناع N95 للحماية من استنشاق الدخان والملوثات الضارة.