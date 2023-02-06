العنوان "الدمار الكبير لزلزال تركيا".. والحقيقة "مبنى في أمريكا انهار في 2021"

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم أنه يُظهر المشاهد الأولى للزلزال في تركيا، قبل أن يتضح أن هذا الفيديو مصوّر سنة 2021 لانهيار مبنى من طوابق عدة في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية: جاء انتشار هذا المقطع، الذي علّق ناشروه بعباراة "مشاهد أوليّة لزلزال تركيا، دمار كبير جداً"، بعد ساعات على وقوع زلزال عنيف بقوة 7,8 درجات تسبب في سقوط قتلى في تركيا وسوريا.
وأظهر البحث عن المقطع المذكور بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أنه كان منشورًا ضمن تقارير إخبارية سنة 2021 على أنه لمبنى انهار في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وتتعلق الواقعة الحقيقية للمقطع بمبنى سكني في سيرفسايد بفلوريدا في 24 يونيو من سنة 2021 بينما كان عشرات الناس نائمين داخله، وهو حادث أسفر عن 97 قتيلاً على الأقل.
يشار إلى أن زلزالاً بقوّة 7,8 درجات ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين، وأسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا ودمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.