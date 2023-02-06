العنوان "الدمار الكبير لزلزال تركيا".. والحقيقة "مبنى في أمريكا انهار في 2021"

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم أنه يُظهر المشاهد الأولى للزلزال في تركيا، قبل أن يتضح أن هذا الفيديو مصوّر سنة 2021 لانهيار مبنى من طوابق عدة في ولاية فلوريدا الأمريكية.