وصلنا إلى تلك النقطة.. "الصحة العالمية": "كورونا" سيشكِّل تهديدًا كالإنفلونزا!

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن جائحة "كوفيد-19" قد تشهد استقرارًا خلال العام الجاري، إلى درجة أنها ستشكل تهديدًا مشابهًا لمرض الإنفلونزا.
وأعربت المنظمة عن ثقتها بأنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ في وقت ما خلال عام 2023، قائلة إنها تتطلع بشكل متزايد إلى اقتراب المرحلة الوبائية للفيروس من نهايتها.
وصادفت نهاية الأسبوع الماضي مرور 3 سنوات منذ أن وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه "جائحة"، على الرغم من أن رئيسها، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يصر على أنه كان ينبغي على البلدان أن تأخذ احتياطاتها قبل أسابيع عدة.
وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أننا وصلنا إلى تلك النقطة؛ إذ يمكننا أن ننظر إلى (كوفيد-19) بالطريقة نفسها التي ننظر بها إلى الإنفلونزا الموسمية".
وتابع: "كخطر على الصحة، الفيروس سيستمر في حصد الأرواح، لكن أيضًا كفيروس لا يعرقل مجتمعنا. وأعتقد أن ذلك سيحصل خلال العام الجاري"، وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".
من ناحيته، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي: "إن العالم أصبح في وضع أفضل بكثير الآن مما كان عليه خلال الجائحة"، وأضاف: "إننا على ثقة من أننا سنكون قادرين في العام الجاري على القول إن فيروس كورونا المستجد قد انتهى، باعتباره حالة طوارئ صحية عامة، تثير قلقًا دوليًّا".