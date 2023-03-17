وصلنا إلى تلك النقطة.. "الصحة العالمية": "كورونا" سيشكِّل تهديدًا كالإنفلونزا!

من ناحيته، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي: "إن العالم أصبح في وضع أفضل بكثير الآن مما كان عليه خلال الجائحة"، وأضاف: "إننا على ثقة من أننا سنكون قادرين في العام الجاري على القول إن فيروس كورونا المستجد قد انتهى، باعتباره حالة طوارئ صحية عامة، تثير قلقًا دوليًّا".