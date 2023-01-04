حول العالم في صورة: ممرات مستشفى صيني تكتظ بالمرضى على النقالات.. ما القصة؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد المرضى والمصابين على النقالات يحتلون طرقات وممرات أحد المستشفيات، فيما يعم المكان فوضى كبرى.. فما قصة الصورة؟
والتقطت الصورة من مستشفى شنغهاي الاستعجالية في مدينة شنغهاي الصينية، حيث تعج العديد من المستشفيات بالمصابين، ودور الجنائز بالوفيات، إذ يواصل "كوفيد-19" ضرب الصين بقوة، ولا سيما شنغهاي التي تشهد موجة جديدة من كورونا تسببت في زيادة مطردة في أعداد الإصابات بعد رفع القيود الصارمة.
ووفقًا لعددٍ من وسائل الإعلام الحكومية الصينية، فإن نحو 70 % من سكان المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان ربما يكونون أصيبوا بعدوى "كوفيد-19"، في وقتٍ تشهد فيه البلاد ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات بهذا الفيروس.
وفي السياق نفسه، اتهمت منظمة الصحة العالمية بكين بعدم الشفافية في تسجيل حالات الإصابة بالفيروس، واتباعها سياسة الكتمان حول الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات بفعل المرض.
وقال مايك رايان، مدير الوكالة لحالات الطوارئ، في تصريحات صحفية: "نعتقد أن الأرقام الحالية التي يتم نشرها من الصين لا تمثل التأثير الحقيقي للمرض فيما يتعلق بدخول المستشفيات، من حيث القبول في وحدة العناية المركزة، ولا سيما من حيث الوفاة، مضيفًا: "ما زلنا لا نملك بيانات كاملة".
وقدرت شركة البيانات والإحصاءات الصحية البريطانية "إيرفينيتي" أن هناك نحو 9 آلاف شخص يلقون حتفهم يوميًا في الصين من جراء الإصابة بكورونا، فيما يتوقع الخبراء وفاة ما لا يقل عن مليون حالة بسبب كوفيد في الصين هذا العام.