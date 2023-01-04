حول العالم في صورة: ممرات مستشفى صيني تكتظ بالمرضى على النقالات.. ما القصة؟

وقال مايك رايان، مدير الوكالة لحالات الطوارئ، في تصريحات صحفية: "نعتقد أن الأرقام الحالية التي يتم نشرها من الصين لا تمثل التأثير الحقيقي للمرض فيما يتعلق بدخول المستشفيات، من حيث القبول في وحدة العناية المركزة، ولا سيما من حيث الوفاة، مضيفًا: "ما زلنا لا نملك بيانات كاملة".