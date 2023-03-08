تَوقع زلزالًا مدمّرًا بعدة دول منها مصر.. خبير الزلازل الهولندي يخفق هذه المرة

وتبدو تغريدة هوغربيتس، التي رد فيها على أحد المتابعين، بمثابة تراجع عن توقعات سابقة له، قال فيها: إن "تقارب هندسة الكواكب الحرجة في الـ2 والـ5 من مارس، قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير إلى كبير جدًّا، أو ربما حتى زلزال هائل (أكبر حدث زلزالي) قد يحدث بين الـ3 والـ7 من مارس، أو بين الـ3 والـ4 من مارس".