تَوقع زلزالًا مدمّرًا بعدة دول منها مصر.. خبير الزلازل الهولندي يخفق هذه المرة

فشلت توقعات العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، والتي تنبأ فيها بوقوع "زلزال مدمر" في الأسبوع الأول من الشهر الحالي مارس 2023، بمناطق في الشرق الأوسط ومنطقة غرب المحيط الهادئ، على غرار ما حدث في سوريا وتركيا الشهر الماضي (الزلزال الذي توقعه قبل 3 أيام من حدوثه).
وعادة ما يتوصل هوغربيتس، لتنبؤاته الفلكية من خلال الربط بين الأنشطة الزلزالية وتحرك الكواكب المتوقعة واكتمال القمر؛ بحسب وسائل إعلام عالمية.
وقال هوغربيتس عبر حسابه على منصة "تويتر" مساء الثلاثاء: إن "التوقعات لا تذكر مطلقًا أنه سيكون هناك زلزال كبير؛ لأنه لا أحد يعرف ذلك على وجه اليقين.. نحن نتحدث عن مخاطر أعلى، والتي تستند إلى الإحصائيات، نؤكد هذا مرارًا وتكرارًا".
وكان العالم الهولندي قد أثار الذعر بتوقع حدوث زلزال كبير في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، على غرار ما حدث في تركيا وسوريا.
وتبدو تغريدة هوغربيتس، التي رد فيها على أحد المتابعين، بمثابة تراجع عن توقعات سابقة له، قال فيها: إن "تقارب هندسة الكواكب الحرجة في الـ2 والـ5 من مارس، قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير إلى كبير جدًّا، أو ربما حتى زلزال هائل (أكبر حدث زلزالي) قد يحدث بين الـ3 والـ7 من مارس، أو بين الـ3 والـ4 من مارس".
وأشار هوغربيتس، إلى مناطق بعينها عبر توقعاته لبداية شهر مارس، مثل منطقة غرب المحيط الهادئ كامشاتكا، وجزر الكوريل، ومناطق في اليابان والفلبين وسولاويزي وهالماهيرا وبحر باندا وإندونيسيا، ومناطق في الشرق الأوسط كمصر.
وكان هوغربيتس، قد تَوقع وجود أنشطة زلزالية صغيرة في الفترة ما بين الـ25 والـ26 من فبراير الحالي؛ وهو ما حدث بالفعل؛ لكنه حذر قائلًا: "الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجًا".
وأكد هوغربيتس وفق ما نقله موقع "إرم نيوز" الإماراتي، أن "زلزال مارس الهائل قد تتبعه أنشطة زلزالية صغيرة وعلينا ألا نقلل من أهميته.. أنا لا أحاول إثارة الهلع، وإنما أحذر من حسابات حركة الكواكب التي تنتج عنها أنشطة زلزالية عظيمة، بسبب الاقتران بين المريخ والزهرة وتقلبات الغلاف الجوي".
وقال العالم الهولندي في إجابة على سؤال حول إمكانية حدوث زلزال في مصر وبلدان أخرى في منطقة المتوسط: "نعم، لأن هذه المنطقة عُرضة للنشاط الزلزالي".
بدورها، كذّبت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عمليات التنبؤ بالزلازل، مؤكدة أنه لم يسبق لأي عالم أن تنبأ بوقوع زلزال كبير.