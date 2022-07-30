تصعيد جديد.. "ماسك" يتقدم بشكوى قضائية "مضادة" ضد "تويتر"

إلا أن التراجع العام في الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة وانهيار عائدات الإعلانات في شبكة التواصل الاجتماعي والانتقادات العلنية التي طالت ماسك؛ أدت إلى تراجع كبير في سعر السهم ليصل إلى حدود 32 دولارًا في 11 يوليو عشية التقدم بالشكوى ضد ماسك. وتم التداول بسهم تويتر أمس بسعر 41.61 دولارًا.