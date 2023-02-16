المواقع الإلكترونية للعديد من المطارات الألمانية خارج الخدمة

وحذر الاتحاد في بيان له من تأخير وإلغاء وتجميد جزئي للحركة الجوية، لا سيما الحركة الجوية المحلية، مع استثناء ما يتعلق بإرسال شحنات المساعدات إلى تركيا وسوريا.