المواقع الإلكترونية للعديد من المطارات الألمانية خارج الخدمة

نقلت "رويترز" عن وكالة "فوكس أونلاين" الإخبارية، يوم الخميس، أن المواقع الإلكترونية للعديد من المطارات الألمانية تعرّضت لأعطال، وأصبحت خارج نطاق الخدمة.
يشار إلى أن اتحاد الخدمات المتحدة (ver.di) قد دعا عمال مطارات متعددة في ألمانيا إلى الإضراب لمدة 24 ساعة في 17 فبراير 2023؛ بسبب عدم الاستجابة لطلب زيادة الأجور.
ويؤثر ذلك التحرك على العمليات في مطارات فرانكفورت وماين وميونيخ وشتوتغارت وهامبورغ ودورتموند وهانوفر وبريمن.
وحذر الاتحاد في بيان له من تأخير وإلغاء وتجميد جزئي للحركة الجوية، لا سيما الحركة الجوية المحلية، مع استثناء ما يتعلق بإرسال شحنات المساعدات إلى تركيا وسوريا.