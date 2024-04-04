تسبب بمقتل 29 شخصًا.. فيديو جديد يكشف لحظة اندلاع حريق الملهى الليلي بتركيا

كشف فيديو جديد لحظة اندلاع الحريق الغامض في ملهى ليلي تركي، والذي أدى إلى مقتل 29 شخصًا على الأقل، يوم الثلاثاء الماضي، حيث قال مسؤول تركي: إن الحريق المروع بدأ بسبب "أعمال لحام غير قانونية" كانت تُجرى في الملهى.