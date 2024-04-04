تسبب بمقتل 29 شخصًا.. فيديو جديد يكشف لحظة اندلاع حريق الملهى الليلي بتركيا

كشف فيديو جديد لحظة اندلاع الحريق الغامض في ملهى ليلي تركي، والذي أدى إلى مقتل 29 شخصًا على الأقل، يوم الثلاثاء الماضي، حيث قال مسؤول تركي: إن الحريق المروع بدأ بسبب "أعمال لحام غير قانونية" كانت تُجرى في الملهى.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد نشر وزير الداخلية التركي علي يرليكايا فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أمس الأربعاء، أن الحريق الذي اندلع في ملهى "ماسكريد" بإسطنبول "بدأ بسبب أعمال لحام غير قانونية"، في إشارة إلى عدم حصول إدارة الملهى على ترخيص بأعمال التجديد في المكان.
وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة التي تم نشرها عاملًا يقوم بلحام جسم معدني بموقد لحام أوكسجين في المبنى السكني عندما اندلعت ألسنة اللهب فجأة وتصاعد دخان كثيف في الهواء.
واندلع الحريق ظهر يوم الثلاثاء في "نادي ماسكريد"، وهو ملهى ليلي كبير يقع في الطابق السفلي من المبنى السكني المكون من 16 طابقًا في حي غايريتيبي في منطقة بشكتاش على الجانب الأوروبي من المدينة التركية التي يقسمها مضيق البوسفور.
وفي رسالة نُشرت جنبًا إلى جنب مع الفيديو، قال "يرليكايا": "التحقيق في الحادث مستمر".
وتواصل الشرطة التركية التحقيق بشأن الحريق الذي اندلع في ملهى "ماسكريد" الليلي في إسطنبول، يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 29 شخصًا على الأقل وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة.
وحسب موقع "يورو نيوز"، نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية، أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص، من بينهم مديرو النادي؛ لاستجوابهم حول الحادث.
وذكر مكتب حاكم إسطنبول في بيان رسمي أن هناك شخصًا يتلقى العلاج في المستشفى بسبب إصابات بالغة.
ويقع الملهى في الطابقين الأرضي والسرداب لمبنى سكني مكون من 16 طابقًا في منطقة بشكتاش على الجانب الأوروبي من إسطنبول.
واندلع الحريق في أثناء عمليات تجديد الملهى، وأظهرت مشاهد فيديو ألسنة لهب ضخمة تلتهم الطابق الثالث من المبنى قبل أن تنجح فرق الإطفاء في إخماد الحريق.