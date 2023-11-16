هل وصلت "أنفاق حماس" إلى السويد؟.. صحيفة أمريكية تفضح أكاذيب الدعاية الإسرائيلية

ولطالما أعلنت إسرائيل أن تدمير الأنفاق يمثل أحد أبرز أهدافها في غزة، إلى جانب آخر يرتبط بـ"القضاء على حماس"، في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي أطلقته الحركة في السابع من أكتوبر، وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخص؛ وفقًا للسلطات الإسرائيلية.