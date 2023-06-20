اعتقد أنه مصاب بنزلة برد.. كيف انتهى الأمر ببتر قدميْ رجل اسكتلندي؟!

واختتمت زوجة هيكس: "كان قويًّا ومدهشًا للغاية. وكان موقفه إيجابيًّا للغاية"؛ مشيرة إلى أن تركيزها الرئيسي ينصبّ على ابنتهما إيفي، التي تعد مصدر إلهامه بالقوة لتخطي الأزمة، وخاصة أنه أصيب أيضًا بعد فترة العلاج، التي امتدت إلى 12 أسبوعًا، بحالة قلبية نتيجة للإنتان الشديد الذي تَسبب في ضعف عمل قلبه الذي لم يتجاوز نسبة 34%؛ وهو ما يرى الأطباء أن الوقت فقط هو الذي سيحدد التأثير الذي سيطرأ عليه.