الأردن.. حريق يودي بحياة 5 من أسرة واحدة

تُوفي 5 أفراد من أسرة واحدة إثر حريق شب في خيمتين بمدينة الكرك- غربي الأردن، وفق بيان صحفي صادر عن مديرية الأمن العام الثلاثاء.
ونقلت صحيفة "السوسنة" الأردنية عن مدير طب شرعي إقليم الجنوب في مستشفى الكرك الدكتور حسن الهواري، أن حريق خيمتين في الأغوار الجنوبية تسبّب في وفاة أسرة مكونة من الأب والأم وثلاثة أبناء من جنسية آسيوية.
ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية عن بيان الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي: إنّ فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك أخمدت فجر الثلاثاء، حريقاً شبَّ في خيمتين بمنطقة غور المزرعة.
وتابع السرطاوي: "نتج عن الحريق وفاة خمسة أشخاص من جنسية آسيوية نتيجة تعرُّضهم لحروق بالغة وجرى نقلهم إلى مستشفى غور الصافي الحكومي، وتم فتح تحقيق في أسباب الحريق".