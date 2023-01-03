الأردن.. حريق يودي بحياة 5 من أسرة واحدة

ونقلت صحيفة "السوسنة" الأردنية عن مدير طب شرعي إقليم الجنوب في مستشفى الكرك الدكتور حسن الهواري، أن حريق خيمتين في الأغوار الجنوبية تسبّب في وفاة أسرة مكونة من الأب والأم وثلاثة أبناء من جنسية آسيوية.